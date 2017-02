Politiet: Øget kriminalitet i 2016 og kun et lyspunkt

Det fremgår af Grønland Politis årsrapport for 2016, som var ekstra travlt for betjentene. Især den personfarlige kriminalitet bekymrer politimester Bjørn Tegner Bay.

Han understreger, at der i flere år har været et fald i anmeldelser, og det var historisk lavt i 2015. Derfor er det uvist, om stigningen sidste år blot er en enlig svale eller udtryk for en ny og bekymrende tendens.

For megen vold

En fjerdedel af alle anmeldte kriminallovs-overtrædelser hører under denne kategori.´

780 voldstilfælde

151 voldtægter

79 krænkelse mod børn under 15 år

331 husspektakler, hvor børn var til stede

1916 husspektakler uden børns tilstedeværelse

- De allerfleste kriminalitetsformer skaber utryghed. Men den personfarlige kriminalitet er samtidig forbundet med meget store menneskelige omkostninger. Ikke kun den åbenlyse fysisk smerte, men kan i udpræget grad også være forbundet med store psykiske traumer, skriver politimesteren i sit forord til årsrapporten.

Og han understreger, at det er vigtigt at prioritere indsatsen på dette område, når man sammenligner med tal fra eksempelvis Danmark.

- Når vi samtidig tager i betragtning, at vi i Grønland pr. indbygger oplever 31⁄2 gange flere voldsanmeldelser og 10 gange flere anmeldelser om sædelighedsforbrydelser i forhold til Danmark, så er det ikke svært at fastslå, at indsatsen mod netop denne type kriminalitet må og skal prioriteres.

Glæder sig over lyspunkt

Politimesteren glæder sig over et lyspunkt i den om 36 siders store årsrapport, der er fyldt med tal, tal og atter grafer.

Ungdomskriminaliteten er ikke steget. Tværtimod er anmeldte sager, begået af unge, svagt faldende, fremgår det af rapporten.

- Dette er måske et tegn på, at forebyggelsesarbejdet rent faktisk har en effekt og kan give et begrundet håb om, at det på sigt vil gå den rigtige vej med kriminalitetsudviklingen, skriver politimesteren, der også glæder sig over, at Grønlands Politi ”fortsat har en meget høj opklaringsprocent” på 61 procent af alle sager, oplyser Bjørn Tegner Bay.