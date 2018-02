Politiet: Øget indsats mod vold og overgreb er nødvendig

Aldrig før er der blevet anmeldt så mange tilfælde af volds- og sædelighedskriminalitet som i 2017. Det fremgår af af Politiets Årsstatistik 2017, hvor der skete en stigning i antallet af anmeldelser inden for dette område på ni procent og samlet set 854 tilfælde af vold – fire gange så mange anmeldelser som eksempelvis i Danmark.

Mørketal

”- Nu er der tale om anmeldelser, så man kan ikke konkludere, at der rent faktisk begås mere vold og sædelighedskriminalitet. Vi har med mørketal at gøre, men der er ingen tvivl om, at det er samfundets største problem, fastslår politimester Bjørn Tegner Bay over for Sermitsiaq.AG.

Han opfordrer til, at myndighederne sætter sig ned og får koordineret indsatsen på området, hvor sager om voldtægter og overgreb mod børn fortsat er ”uhyggeligt” højt.

Tabuer brudt

- Vi har igennem de seneste år fået brudt en masse tabuer på området, hvilket har betydet, at langt flere nu anmelder vold og sædelighedskriminalitet. Det er positivt. For på den måde får vi kendskab til problemerne og myndighederne kan agere og hjælpe ofrene, fortæller Bjørn Tegner Bay, der peger på, at der tidligere var en misforstået hensyntagen, når man fik kendskab til, at noget ikke var, som det skulle være.

- Mit indtryk er, at der er behov for, at myndighederne sætter sig ned sammen for at koordinere en samlet forebyggelsesindsats, siger politimesteren, der har indtryk af, at der ”konkurreres” om de samme midler blandt offentlige myndigheder og private organisationer, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Kurven skal knækkes

Det er politimesterens håb, at man i de kommende år formår at knække kurven i lighed med, hvad der er lykkedes inden for ungdoms- og berigelseskriminaliteten.

Antallet af tyveri og indbrudstyveri var i 2017 historisk lavt, og ungdomskriminaliteten faldt med hele 24 procent fra 2016 til 2017, så der sidste år kun blev indgivet 573 anmeldelser.

Læs også: Politiet slår alarm: Selvmordstrusler griber om sig