Politiet lukker et område efter kemikalieudslip

Fredag formiddag modtog politiet i Nuuk en anmeldelse fra LNS Greenland Gems angående kemikalieudslip.

Derfor har politiet iværksat en evakuering af området ved Nukappiapiluk i Nuuk.

- Politiet i Sermersooq skal i den anledning gøre befolkningen opmærksom på, at vejen til lufthavnen, Siaqqinneq, er afspærret fra Ilimmarfik til indkørslen til den gamle jerndump, det betyder, at man ikke kan køre til lufthavnen via Siaqqinneq. Man skal derfor kører via vejen til Qinngorput, skriver politiet på deres Facebook-side.

Trafikanter bliver samtidigt bedt om at ikke bruge vejen, da denne skal friholdes til redningsberedskabets køretøjer.