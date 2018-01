Politiet jagter nye betjent-aspiranter

Til august starter et nyt hold i politiuddannelsen i Nuuk.

Her holdt Grønlands Politi pressemøde torsdag om uddannelsen, der foregik på politimesterembedet i Nuuk.

- Vi har en fornemmelse af, at der er mange i samfundet, der er en god potentiale til at blive politibetjent. Dem vil vi gerne have fat i, sagde stabschef hos Grønlands Politi, Lars Kirkegaard, blandt andet i pressemødet.

Et af kravene for ansøgerne er, at man skal have gennemført gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller en lignende uddannelse.

Efterlyser erfarne ansøgere

- Det er ikke kun de unge, vi håber på at få fat på. Vores budskab er, at vi gerne ser ansøgere, der har erfaring med livet. For vi har ingen reel aldersbegrænsning over nye ansøgere til uddannelsen, understregede Lars Kirkegaard.

Politiuddannelsen, der tager to år fordelt på tre semestre, er en basisuddannelse, hvor dem der bliver færdige med uddannelsen, skal på videreuddannelse, og skal specialicere sig for inden for deres område.

Ansøgningsfristen til uddannelsen er 1. marts.

