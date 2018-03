Politiet i Ilulissat advarer: Havisen er tynd og skrøbelig

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 01. marts 2018 - 13:51

Ilulissat Politi advarer borgerne om at færdes på isen, da isen på grund af det seneste tids lune vejr, kunne være tynd i nogle områder, samtidigt med, at der kunne opstå pakis.

Det skriver politiet på deres Facebook-side.

- Borgerne advares derfor, om ikke at færdes på isen unødvendigt, da der er stor risiko for, at man kan falde i havet, skriver politiet.

Fiskerne bedes om at være påpasselige og sikre, at der er hjælp i nærheden, når de færdes på isen.