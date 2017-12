Det værste er ednu ikke overstået i Sydgrønland.

Stormen ventes at toppe i Narsaq og Narsarsuaq ved 18-tiden. I Nanortalik ventes den at nå en top i nat, men efter en kort pause tiltager den igen i morgen formiddag, hvor den for alvor når op på de høje stormstyrker.

Politiet fraråder al unødig udkørsel i Nanortalik på grund af kraftig fygning.

Samtidig gentager politiet sin tidligere advarsel om at undgå at gå uden for når stormen raser værst.