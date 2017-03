Politiet fangede 29 fartsyndere på en uge

Selv om politiet på forhånd havde advaret borgerne i hovedstadsbyen om at holde sig inden for hastighedsgrænserne, blev to bilister taget med så høj fart, at de fik betinget frakendelse af kørekortet.

Andre forseelser

Men en lang række andre færdselsforseelser blev også noteret på bødeblokken. Udover 29 fartbøder kunne politiet notere:

2 fik bøder, fordi deres barn under tre år ikke var korrekt fastmonteret i bilen

1 fik bøde for manglende tegngivning

2 fik bøder for at tale i mobiltelefon under kørslen

1 havde glemt sit kørekort

1 havde slet ikke kørekort

1 havde i forvejen fået frakendt sit kørekort

Med jævne mellemrum gennemfører politiet disse kampagner, hvilket gerne skulle have en præventiv virkning, oplyser vagtchef Mads Lynge, Nuuk Politi.

42 fartsyndere i 2016

I 2016 blev 42 bilister noteret for at have kørt for stærkt. Tallet gælder hele Grønland.