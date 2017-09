Politiet efterlyser vidner til nyt sprængnings-uheld

Det er anden gang på kort tid, at bortsprængning af fjeld i Kommuneqarfik Sermersooq går galt. Sidst blev svømmehallen Malik ramt af en stor sten, der blev slynget gennem et vindue og ind i svømmehallen.

Materielle skader

Kommunikationschef Lars Damkjær oplyser til KNR, at der kun er tale om materielle skader under gårsdagens sprængning, der skete ved 16.30-tiden. Ud over containere blev Permagreens bygning ramt af sten.

Politiet og Selvstyret skal ifølge kommunen og KNRs oplysninger nu i gang med at undersøge, hvad der gik galt.

Politiet efterlyser videooptagelser

Politiet gør opmærksom på, at man har brug for hjælp. Hvis nogen har lavet videooptagelser af sprængningen vil politiet meget gerne bruge dem i den videre efterforskning, og man bedes kontakte politiet på telefonnummer 701448.