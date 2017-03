Politiet efterlyser vidner - og advarer

Værdien af de mange mobiltelefoner af mærket iPhone og Samsung løber op i 150.000 kr., oplyser politiet, der har sigtet en person for indbrud/hæleri.

Tyvekoster mangler

Politiet i Ilulissat mangler dog størstedelen af tyvekosterne.

- Politiet søger derfor vidner, der kan have set noget usædvanligt i området ved Tele Post i tidsrummet fra søndag den 12. marts klokken 15.00 til mandag 13. marts om morgenen, eller som i øvrigt måtte have informationer, der kan føre til sagens fulde opklaring, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Pas på hæleri

Heri gøres der også opmærksom på, at man skal passe på ikke at ende som hæler, hvis man køber en mobiltelefon, der ligger langt under normalprisen.

- Hvis man bliver tilbudt en ny smart-phone til en meget lav pris, og sælgeren ikke kan forevise købskvitteringen, kan telefonen være stjålet. Såfremt man bliver fundet i besiddelse af en telefon, der viser sig at være stjålet, kan man dømmes for overtrædelse af Kriminallovens § 111 om hæleri, advarer politiet.

Kontakt politiet

Politiet i Ilulissat kan kontaktes på telefon 701422.