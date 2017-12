Politiet efterlyser 36-årig mand

Politiet i Nuuk søger efter en domfældt som afsoner i Anstalten Nuuk.

Det drejer sig om 36-årige Lars Jørgen Egede, der er udeblevet fra sin udgang den 4. december.

- Han er ikke potentiel farlig, men det vil ikke være klogt at forsøge at tage en kontakt med manden. Derfor opfordrer vi borgerne, at man ringer til politiet, hvis de ser manden, siger vagtchef i Nuuk Politi til Sermitsiaq.AG.

Det er ikke lykkedes for politiet at finde Lars Jørgen Egede endnu, derfor bedes borgere, der ser den efterlyste, eller ved hvor han muligt kan opholde sig, at rette henvendelse til politiet i Nuuk personligt eller på tlf. 701448.