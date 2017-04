Politiet efterlyser 17-årig pige

Signalementet af Bergithe Josefsen er: sort hår, 150-160 cm høj og almindelig af bygning. Under flugten var hun iført sort dunvest, bordeaux trøje, blå bukser, sort hue og støvler.

- Da vores egen eftersøgning efter hende i omgangskredsen i Nuuk endnu ikke har givet resultat, opfordrer vi derfor alle øvrige til at bidrage med oplysninger, som kan føre til hendes udfindelse, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Oplysninger eller tip kan gives til Nuuk Politi på tlf. 70 14 48

Vi henleder opmærksomheden på, at det efter omstændighederne er kriminelt, at skjule en person, som er eftersøgt af politiet for en forbrydelse.