Politiet efterforsker sagen om børnelokkere

Politiet i Nuuk fortæller, at de ser med meget alvorlige øjne på den hændelse, som i går, onsdag, skulle have udspillet sig uden for Ukaliusaq-skolen i Nuuk.

Børn i chok: Børnelokkere på spil

- Vi ser meget alvorligt på det her. Vi har ikke oplevet en lignende sag før, hvor børnene ligefrem bliver jagtet i bil, siger vagtchefen i Nuuk Politi.

Politiet oplyser derudover, at de har fået et tip om et eventuelt vidne, som de lige nu arbejder på at få en snak med.

- Mere kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, siger vagtchefen.

Blev lokket med pengesedler

Fire børn, der alle går i 3. klasee, blev angiveligt antastet af to ukendte mænd onsdag efter skole.

Lokkemidlet var både 200- og 500 kroner sedler, og de to mænd ville ifølge børnenes udsagn have dem med ind i deres sorte bil.

Bilen fulgte efter bussen

To af børnene løb hen til deres lærer, som boede tæt på busstoppestedet.

De andre to elever tog bussen hjem, hvor den mørke bil altså ifølge børnene skulle have fulgt efter dem.