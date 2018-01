Politiet efterforsker isbjørne-drab

I en meget kortfattet pressemeddelelse fra fungerende politikommissær Katrine Sandgreen, politiets vagtcentral, oplyses det, at man i dag fredag har oprettet en sag.

Konfiskeret

Isbjørne-familien blev skudt nær Aasiaat af en borger, fremgår det af pressemeddelelsen.

Politiet har konfiskeret isbjørnene og meddeler, at man ikke vil udtale sig yderligere, mens sagen efterforskes.

Fredag formiddag blev en isbjørn skudt i byen Kangaatsiaq, tæt på en børnehave.

Læs artiklen: Isbjørn skudt nær børnehave

Strikse regler

Der er meget strikse regler for, hvornår man må skyde en isbjørn. Myndighederne oplyser, at det kun er tilladt at aflive en isbjørn i nødværge. Derudover er der kvoter, der skal overholdes.

Læs om reglerne: Problembjørne i Grønland