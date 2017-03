Politiet advarer mod laviner

Der har det sidste døgn faldet store mængder sne flere steder i Grønland.

I Sisimiut og Maniitsoq har der været meldinger om laviner, som har medført at personer er blevet begravet i sneen i op til 10 minutter. Det fremgår af en pressemeddelelse af politiet.

Dog heldigvis uden større skader for de involverede parter.

- Politiet anmoder derfor at folk der skal ud og færdes i naturen, om det er snescooter kørere, langrendsløbere eller vandrere om at være ekstra påpasselige da lavine faren er særdeles høj på nuværende tidspunkt. Lad være med at tage chancer! lyder advarslen fra politiet.

Politiet har følgende gode råd:

Tag ikke ud alene.

Hav, som minimum, udstyr med som lavine bipper/søger, skovl samt søge pind, såfremt du skulle stå i en situation, hvor du enten selv er begravet eller skal lede efter nogen

Kontakt politiet hurtigst muligt, så redningsberedskabet kan blive aktiveret.

Situationer med kraftig snefald og situationer med vind øger risikoen for laviner. Læs og tør nysne kan udløse de såkaldte pulversnelaviner. Hvis sneen er blevet presset sammen af vinden, så kan spændinger i sneen udløse flagelaviner.

Færdes man på en skråning med risiko for laviner, så kan det i sig selv udløse lavinen.

Hældningen af skråningen har stor indflydelse på, hvor stor risikoen for at udløse en lavine er. Ved en hældning over 40 grader øges risikoen ganske voldsomt.