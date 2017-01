Politi vil tilbageholde besætning

De tre besætningsmedlemmer fra Polar Nanoq bliver inden længe stillet for en dommer i Island. Det skriver det islandske nyhedsmedie visir.is.

Avisen viser et billede, hvor en af de anholdte bliver ført til en dommer med et klæde over hovedet.

Snart gået 24 timer

To af besætningsmedlemmerne, de anholdte grønlændere, blev anholdt ombord på Polar Nanoq, mens trawleren stadig var på åbent hav, for snart 24 timer siden.

Det islandske politi skal derfor tage stilling til, om de to anholdte enten ønskes tilbageholdt eller kan løslades.

Eftersom besætningsmedlemmerne nu bliver fremstillet for en dommer, ønsker politiet altså enten at opretholde anholdelsen, hvilket kan ske i op til 3 gange 24 timer eller at varetægtsfængsle de tre mænd fra trawleren.

Den tredje kan vente

Det er endnu ikke nødvendigt at stille den tredje anholdte for en dommer, da han blev arresteret senere end de to andre, men ifølge det islandske medie er alle tre i øjeblikket i byretten, mens politiet venter udenfor.