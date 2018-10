Polaroil i gang med HFO-investering

Polaroil er i gang med at renovere og isolere tankanlæg i Nuuk og Sisimiut, der skal indeholde det omstridte HFO-brændstof. En operation der render op i et millionbeløb.

Store besparelser

- Vi besluttede for lang tid siden at isolere tankanlæg i Nuuk og Sisimiut, så de kunne benyttes til opbevaring af HFO-brændstof. Der er tale om en beslutning, hvor der på sigt er store besparelser at hente, forklarer direktør Githa Brask Olsen til Sermitsiaq.AG.

HFO og miljøet HFO – tung brændselsolie – er næsten umulig at opsamle ved lave havtemperaturer, hvis et skib eksempelvis grundstøder og springer læk, hvilket vil have store miljømæssige konsekvenser. HFO er også skyld i luftforurening og sodpartikler på sne- og isflader. Når sneen og isen bliver mørk på grund af sod, øger det afsmeltningen. En analyse har vurderet, at et forbud mod sejlads på HFO vil være forbundet med en samfundsøkonomisk omkostning for Grønland på cirka 8,1 millioner kroner årligt.

Hun forstår godt, at nogen kan undres over, at man renoverer, når Naalakkersuisut er kommet med sin nye holdning til HFO-brændstof, som man nu vil arbejde aktivt for at forbyde i arktiske farvande.

Gør arbejdet færdigt

- Vor beslutning blev imidlertid truffet for lang tid siden, og vi er næsten færdige med at isolere tankene. Derfor bliver vi nødt til at færdiggøre arbejdet. Hvis vi ikke gør arbejdet færdigt, har vi heller ikke besparelsen på tankskibet fra 31. januar 2019, oplyser Polaroil-direktøren. På grund af temperaturforholdene var det nødvendigt at isolere tankene, hvis de skulle indeholde brændstof af HFO-typen.

Polaroil forventer, at den store investering i renoveringen vil tjene sig selv ind i løbet af tre år, fordi man kommer til at spare store summer på leje af et tankskib. Hvis man blot stoppede med HFO-salget vil andre udefrakommende levere HFO-brændstof, mener direktøren.

Lejeperiode forkortes

- Vi har i dag to tankskibe. Med de nye HFO-tankanlæg i Sisimiut og Nuuk kan vi nøjes med at leje et af tankskibene i en tre måneders periode årligt i stedet for at leje skibet hele året rundt. Det giver en stor besparelse, forklarer hun.

Tidligere har skibene skullet tanke HFO-brændstoffet direkte fra Polaroils tankskib. Fremover – når tankanlæggene står færdig - må man tage turen til en af de to byer for at få HFO i skibstanken.