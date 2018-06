Polar Seafood sælger Narsaq Seafood

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 08. juni 2018 - 09:04

Polar Seafood Greenland har gennem længere tid ønsket at stoppe sit engagement i Sydgrønland, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

-Vi tror på, at de nye ejere med deres store aktivitet i Sydgrønland har bedre forudsætninger for at drive og udvikle fabrikken, end vi har, oplyser Henrik Leth, der er bestyrelsesformand i Polar Seafood.

Jørgen Wæver Johansen, der er kommende formand for Arctic Prime Fisheries, som fabrikken i Narsaq nu bliver en del af, udtrykker ligeledes tilfredshed med handelen.

Rentabel produktion

- Vi glæder os til samarbejdet med fiskerne og vore nye medarbejdere i Narsaq. Jeg forventer, at aktiviteterne i Narsaq vil bidrage til den produktion, vi allerede har i Nanortalik og Qaqortoq. At have tre fabrikker i regionen vil desuden betyde, at vi får et endnu bredere samarbejde med fiskerne i Sydgrønland og derved bedre kan bidrage til at optimere det fiskeri, som er nødvendigt for at skabe en rentabel produktion på land, siger han i en fælles pressemeddelelse fra de to selskaber.

Salgsprisen er ikke oplyst.