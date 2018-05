Polar Seafood og Royal Greenland: Vi har ingen ulovlige kvoter

Redaktionen Fredag, 11. maj 2018 - 06:55

Hans Enoksen har under valgkampen og senest under præsentationen af den nye koalition beskyldt grønlandske fiskeriselskaber for at tilegne sig kvoter på ulovlig vis, hvortil han forlangte at kvoterne skulle leveres tilbage. Men Enoksen skal ikke regne med at få tilbagekaldt noget fra fiskerikoncernen Polar Seafood A/S.

– Jeg glæder mig på vegne af selskabet til at mødes med den nye koalition i forbindelse med udformningen af den nye fiskerilov. Jeg ser gerne i den sammenhæng, at vi sammen skaffer misforståelser af vejen, da misforståede påstande hverken gavner fiskerisektoren eller Grønland som fiskerination, siger Henrik Leth.

Henrik Leth henviser til, at selskabet ikke på noget tidspunkt har arbejdet udenfor lovens rammer:

– Vi arbejder indenfor lovens rammer, og vi har ikke begået ulovligheder, så vi har ikke noget mellemværende med Grønlands Selvstyre om kvoter. Påstandene om ulovligheder må bero på en misforståelse.

