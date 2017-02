Polar Seafood klar til at stramme procedurerne

De seneste uger har uden sammenligning været den værste periode i Polar Seafoods 32-årige historie.

Sådan skriver bestyrelsesformand i Polar Seafood, Henrik Leth, i en pressemeddelelse.

- Den menneskelige tragedie i Island har rystet alle i hele organisationen, uanset hvilket ansvar vores tilbageholdte medarbejder har - eller ikke har. Det afgør domstolene, som vi har 100 procent tillid til.

- Dertil kommer, at politiet under undersøgelserne i forbindelse med drabet på den unge pige, fandt 20 kilo hash om bord på Polar Nanoq, siger Henrik Leth.

Gentagelse skal forhindres

Selskabet var indtil da overbevist om, at de havde gjort hvad de kunne for at forhindre organiseret smugling af hash.

- Men det må vi desværre konstatere, at vi ikke har. Vi samarbejder med såvel Grønlands som Islands politi om at få opklaret denne sag, ligesom vi gennem vores organisation vil søge at få etableret tiltag, der kan være med til at forhindre gentagelser, fremhæver bestyrelsesformanden i Polar Seafood.

Dette vil ske i samarbejde med de relevante myndigheder i både Grønland, Danmark og Island, oplyser han.

- Det er klart, at vi nu vil revurdere vores procedurer og sikkerhedsforanstaltninger. Intet vil blive forsømt for at sikre vores land, vores virksomhed og vores medarbejdere mod en gentagelse. Jeg vil i den forbindelse understrege, at vores besætningsmedlemmer på alle vores skibe har ledelsens fulde tillid og opbakning, lyder det fra Henrik Leth.

