Polar Nanoq på vej til Island

Polar Nanoq er på vej til Reykjavik for at besætningen kan vidne ved retten i Reykjavik. Det oplyser KNR.

Sagen, hvor en 30-årig grønlandsk mand er anklaget for mordet på Birna Bjránsdóttir, starter i morgen. I den forbindelse skal de 13 besætningsmedlemmer afhøres.

- Jeg regner med at Polar Nanoq når frem i dag mandag og forventer, at besætningsmedlemmerne kan nå frem til retten i tide for at blive afhørt, siger bestyrelses formand i Polar Seafood, Henrik Leth til KNR.