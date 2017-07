Polar Nanoq-kaptajn i vidneskranken

Kaptajnen forklarede, at han havde set den drabstiltalte dagen efter, hvor det formodes, at Birna Brjánsdóttir er blevet dræbt. Kaptajnen så den drabstiltalte køre i den lejede røde Kia Rio for enden af dokken i Hafnarfjörður, hvor den drabstiltalte befandt sig i fem til ti minutter.

Returner bilen

Den drabstiltalte fik at vide af kaptajnen, at han skulle returnere den lejede bil, fordi trawleren var klar til afgang, skriver retsreporteren fra det islandske onlnemedie mbl.is.

Kaptajnen blev spurgt om, hvilken kommunikation han havde med den drabstiltalte, da det blev offentlig kendt, at Birna var forsvundet, hvilket man kunne læse på online nyhedsmedierne.

To piger i bilen

Ifølge kaptajnen fortalte den drabstiltalte, at ”der havde været to piger i bilen, og at han blot havde kørt dem op til Króna (et supermarked, red.)”.

Netop i det spørgsmål, om der var en eller to piger i bilen, forklarede et andet besætningsmedlem under vidneafhøringen, at den drabstiltalte skiftede forklaringer. På nogle tidspunkter blev der kun omtalt en pige, på andre tidspunkter blev to piger omtalt, skriver mbi.is.

Den drabstiltalte viste kaptajnen en sms, han modtog, hvor hans kæreste spørger: ”Måske er du den efterlyste”.

Kaptajnen forklarede den drabstiltalte, at hvis han ikke havde gjort noget forkert, så var der intet at frygte. Og den drabstiltalte sagde, at det havde han ikke.

Bombarderet med opkald

Kaptajnen kunne fortælle, at besætningen på trawleren blev borbarderet med telefonopkald fra medier, der var interesseret i at tale med besætningen.

Læs også: Drabstiltalt virkede nervøs da han kom tilbage til Polar Nanoq