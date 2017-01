Polar Nanoq forlader Island

Polar Nanoq vil forlade Island om kort tid. Det skriver flådechef Jørgen Fossheim fra Polar Seafood i en pressemedelelse.

Det fremgår af meddelelsen, at det islandske politi nu har afsluttet sine undersøgelser af trawleren.

Besætningen er delvist blevet udskiftet. Nogle få af dem har valgt at rejse hjem i stedet for at gå ombord på skibet igen.

- Polar Seafood vil fortsat tilbyde de islandske myndigheder enhver form for assistance i forbindelse med politiets undersøgelser, skriver Jørgen Fossheim.

Han skriver videre, at Polar Seafoood ikke kan gøres ansvarlig for handlinger som de to fængslede mistænkes at stå bag.

- Alle hos Polar Seafood er chokeret over de seneste dages begivenheder og afsløringer, og vi sender vores medfølelse til Birna Brjánsdóttirs familie og venner, fortsætter Jørgen Fossheim.