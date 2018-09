Polar Fish med ny besøgsrekord

Redaktionen Tirsdag, 25. september 2018 - 09:39

2016 var den hidtil bedst besøgte Polar Fish messe. Sådan var det også i 2014, men Polar Fish 2018 kan nu melde sig ind på en suveræn førsteplads med 1814 besøgende i løbet af fredag, lørdag og søndag, der stod i fiskeriets tegn i Sisimiut.

Det var nogle yderst tilfredse udstillere, der søndag eftermiddag kunne pakke sammen efter tre travle dage, hvor der stort set var fyldt med besøgende i hallen fra start til slut. Allerede fredag kunne en af udstillerne melde om, at målet for messen var nået, og derfor var resten af dagene kun plus på kontoen. Flere udstillere har også allerede forespurgt på en standplads til næste Polar Fish messe.

- Vi må sige, at vi tager hjem fra Sisimiut efter en rigtig god messe og med tilfredse udstillere, hvor flere oveni købet har spurgt på mere plads til Polar Fish i 2020, så det må siges at være en succes. Denne gang havde vi forkortet åbningstiderne med en time, og det betød, at der stort set var fyldt i hallen på alle tidspunkter, hvilket gav en rigtig god stemning, siger Else Herfort, messe og udstillingschef i Aalborg Kongres & Kultur Center, der arrangerer Polar Fish messen i Sisimiut hvert andet år.

De besøgende på messen var både lokale fiskere fra Sisimiut, samt fra andre byer som for Nuuk, Ilulissat og Maniitsoq.