PN: Præsternes embedsboliger i yderdistrikterne må forbedres

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 13. juni 2018 - 09:58

- Der er flere end tre præstestillinger, som mangler for at blive besat. For der er stor mangel i bygderne, hvor der er behov for præster.

Det skriver medlem af Inatsisartut, Jens Napaattooq (PN) i en pressemeddelelse.

Det er 10 år siden Ittoqqortoormiit har sidst haft en præst, mens stillingen ubesat i Upernavik, der har har været det i et år.

- Det store problem for at få præsterne i disse steder er det meget dårlige embedsboliger. Der er skimmelsvamp og er ikke længere tidsvarende. Og jeg kan fortælle om præsternes embedsbolig i Upernavik, som ingen gider at bo i. Der bliver ellers ansat præster i byen, men på grund af den dårlige embedsbolig, rejser præsterne igen, fortæller Jens Napaattooq.

Derfor mener han, at der bør gøre noget ved embedsboligerne i yderdistrikterne.

- Der er stor mangel på embedsboliger i yderdistrikterne. Men i de steder, hvor der er embedsbolig, er boligerne ubeboelige, hvilket er et stort problem, og der må ske en handling for at gøre noget ved det, lyder det fra Jens Napaattooq.