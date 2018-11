PN: Atlantlufthavn syd for Nuuk - men først 1.200 meter baner

Løbet er reelt kørt - et klart flertal vil torsdag stemme for lufthavnspakken. Alligevel argumenterer Partii Naleraq fortsat for sine alternative løsning med ni 1.199 meter bane og en grusbane i Ittoqqortoormiit. Først derefter skal der bygges en lufthavn i Nuuk - og det skal være løsningen med at bygge på skærene syd for byen, mener partiet.

- 1.199 meter baner er tilpasset til moderne flytyper, hvilket er fremsynet, da man må overveje at bruge andre flytyper af hensyn til en mere hensigtsmæssig strukturering af flytrafikken i Grønland, efter at Bombardier-fabrikken har meddelt at ville stoppe produktionen af Dash 8-0400, skriver partiet i sin mindretalsudtalelse i finansudvalget.

- Udviklingen af lufthavne uden for Nuuk og Ilulissat vil medføre, at der vil være større grundlag for ikke offentligt betalte rejser. I takt med udviklingen i Nuuk og i og med, at der bliver flere private rejser vil der skabes grundlag for etablering af atlantlufthavn syd for Nuuk.