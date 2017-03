PN-kandidat: Stop diskrimination mod personer fra yderdistrikterne

- Vi, fra Vestgrønland, har tendens til at fremme vores dialekter og kultur, og det er som om, at vi prøver at gemme Inughuit og Østgrønlænderne væk. Den diskrimination bør nu stoppe.

Det siger Marius Didriksen, der stiller op til kommunalvalget for Partii Naleraq i Kommuneqarfik Sermersooq.

Vil være stor gavn til samfundet

Derfor går han til valg på, at folkeskoleeleverne i Kommuneqarfik Sermersooq begynder med at lære Inughuits og Østgrønlændernes dialekter samt kultur i folkeskolen.

- Før det, må der arbejdes for at indsamle alle viden om deres dialekter og kultur. Partii Naleraq håber derfor, at alle partier støtter op om det, fremhæver han.

Og Marius Didriksen er ikke i tvivl om, at samfundet kun kan få gavn af det.

- Lad os nu hjælpe hinanden, for resultatet af dette vil uden tvivl være en stor gavn til samfundet. Jeg håber virkeligt på, at vi i fællesskab kan skabe det, lyder det fra Marius Didriksen.