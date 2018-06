Plan: Mittarfeqarfiit og Kalaallit Airports sammenlægges

Redaktionen Fredag, 01. juni 2018 - 06:07

Først blev Mittarfeqarfiit som nettostyret virksomhed udelukket fra at kunne byde på opgaver til driften af de kommende nye lufthavne. Det skabte stor frustration og afmagt i virksomhedens ledelse.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Løsning i sigte

Der er nemlig lagt op til, at det bliver Kalaallit Airports A/S, der anlægger, ejer og driver lufthavnene i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq, hvilket betyder at Mittarfeqarfiit ikke skal regne med at drive de tre omtalte lufthavne. Men nu ser det ud til, at der er en løsning på vej. En løsning der tilgodeser både Mittarfeqarfiit og Kalaallit Airports og nok den grønlandske landskasse og dermed den grønlandske befolkning. Der lægges nemlig op til, at Mittarfeqarfiit og Kalaallit Airports slår sig sammen til et selskab, men hvornår det sker, er endnu uvist.

– Der skal selvfølgelig ske en politisk beslutning først, men det, vi lægger op til fra begge selskaber, er, at man etableret et moderselskab, hvor en fælles stabsfunktion er underlagt, som vil varetage arbejdet for alle lufthavnene. Derudover skal der være et datterselskab, der varetager Nuuk og Ilulissat, og et andet, der varetager resten af lufthavnene i Grønland, oplyser administrerende direktør i Mittarfeqarfiit, Marie Fleischer.

Kalaallit Airports bekræfter

Administrerende direktør i Kalaallit Airports A/S, Steffen Ulrich-Lynge bekræfter, at Kalaallit Airports og Mittarfeqarfiit sagtens kan sammenlægges i fremtiden, når tiden er moden.

Læs hele artiklen i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til herunder: