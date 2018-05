Planlagt strømafbrydelse kan afbryde kystradioen

Redaktionen Fredag, 18. maj 2018 - 16:51

I forbindelse med klargøring til Mobile First-projektet gennemfører Tele-Post onsdag næste uge endnu en kortvarig strømafbrydelse om natten på hovedkontoret i Nuuk.

Strømafbrydelsen er planlagt til at ske på et tidspunkt mellem klokken 02:00 og 06:00 på Tele-Posts hovedkontor i Nuuk.

- Strømafbrydelsen betyder, at der er en øget risiko for at internet, telefoni og flere andre af vores netværk vil køre på reservestrøm eller kan blive afbrudt kort i dette tidsrum. Vi gør opmærksom på, at risikoen også gælder tjenester som f.eks. kystradioen, lyder det fra Tele-Post.

Tidligere på året gennemførte Tele-Post med succes en lignende opgave.

- Vi har ikke nogen forventning om, at der heller denne gang vil være uforudsete konsekvenser, skriver Tele-Post.

Det oplyses i øvrigt fra Tele-Post, at der ikke er planer om andre store strømarbejder, som kan påvirke mange kunder i år.