Plan: Alle skal have et elektronisk ID-kort

Det fremgår af en stor digital strategiplan, som Naalakkersuisut netop har sendt i høring.

Bopælsattest er utidssvarende

Af den digre strategiplan fremgår det, at bopælsattesten i mange sammenhænge ikke er tilstrækkelig legitimation, ”særligt når man kommer uden for rigets grænser”.

- Her bliver der ofte efterspurgt et internationalt anerkendt ID med billede, som pas eller kørekort, står der i strategiplanen.

Digitale valg

For at øge demokratiseringen i Grønland er det planen, at Digitaliseringsstyrelsen skal undersøge muligheden for, at man kan stemme digitalt til Inatsisartut-valg.

- Det er et led i at skabe mere lighed, åbenhed og styrke borgernes adgang til de demokratiske processer, hedder det.

Digital Post

Det oplyses også, at man som led i at styrke it-sikkerheden vil gøre brugen af Digital Post obligatorisk for borgere, virksomheder og det offentlige.

- Den allerede indførte digitale signatur vil blive yderligere forankret. For de personer, der fritages for Digital Post, vil posten blive sendt digitalt til deres bosted, hvor det lokale servicekontor vil sørge for print eller udbringning, fremgår det af strategiplanen.

Høringsperioden gælder frem til den 4. juli.