Efter plan om GUX i Ilulissat: - Siumut lefler for vælgerne

- Det er på den ene side dejligt, at Doris J. Jensen pludselig taler positivt om GUX i Ilulissat. På den anden side frygter Demokraterne, at der blot er tale om leflen for vælgerne her i et valgår.

Det skriver to medlemmer af Demokraterne i en pressemeddelelse, Lena Ravn Davidensen, medlem af kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, og uddannelsesordfører, Nivi Olsen, medlem af Inatsisartut.

Annonceret det til et borgermøde

Naalakkersuisoq for uddannelse, Doris J. Jensen (S), bekræftede i sidste uge til avisen Sermitsiaq, at hun til et borgermøde i Ilulissat har annonceret en mulig etablering af GUX i byen.

- Demokraterne er naturligvis glade for, at andre end os nu bakker op om et GUX i Ilulissat. Det er dog påfaldende, at den pludselige opbakning nu kommer fra Siumut, Doris J. Jensen, da det var en Siumut-ledet koalition, der i sin tid satte en stopper for planerne herom, lyder det fra Demokraterne.

Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi i 2012

Oppositionspartiet Demokraterne fremhæver, at det var Lena Ravn Davidsen, der efter flere henvendelser fra unge der ønskede en ungdomsuddannelse i Ilulissat i 2009 besluttede sig for at hjælpe og nedsatte en lille arbejdsgruppe.

- Arbejdsgruppens hårde arbejde, og velvillighed fra det daværende Naalakkersuisut og Inatsisartut betød, at man i Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi fra 2012 kunne læse, at der skal opstartes en gymnasial uddannelse i Ilulissat, skriver de to medlemmer af Demokraterne.

Gik i stå efter valg

Efter valget i 2013, hvor Siumut tilbageerobrede magten og satte sig på posten som Naalakkersuisoq for Uddannelse gik planerne imidlertid i stå. Ifølge Demokraterne kunne arbejdsgruppen ikke få kontakt til daværende naalakkersuisoq for uddannelse Nick Nielsen (S).

- Efter godt seks måneder gav Nick Nielsen så endelig lyd fra sig på Facebook, hvor han gjorde det klart, at der ikke var afsat penge til en gymnasial uddannelse i Ilulissat, og at han derfor ikke ville arbejde videre med det, lyder det fra Demokraterne.

Billige point hos borgere

Ifølge de to demokrater, er planerne om et GUX i Ilulissat har sagt med andre ord fået den kolde skulder, siden Siumut i 2013 tilbageerobrede magten.

- Det er på den baggrund påfaldende, at det nu er Siumut, der via Doris J. Jensen, prøver at score billige point hos borgerne i Ilulissat ved at genoplive planerne om en gymnasial uddannelse i byen, siger Lena Ravn Davidsen og Nivi Olsen.

Nye uddannelser udenfor Nuuk

De understreger, at de fortsat mener, at der skal være et GUX i Ilulissat.

- Ilulissat er en by i vækst, og det er essentielt for byens fortsatte udvikling, at der kommer flere muligheder for de unge. Vi ser hellere, at man fremadrettet tænker i at placere nye uddannelsesinstitutioner uden for Nuuk. Set i det lys vil etablering af et GUX i Ilulissat give rigtig god mening.