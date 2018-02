Plan om GUX i Ilulissat genopstår

Byen har skreget efter at åbne sin egen gymnasiale uddannelse i flere år. Nu ser det ud til at drømmen går i opfyldelse som et plaster på såret for ikke at modtage socialrådgiveruddannelsen i byen i forbindelse med Naalakkersuisut udflytningsplaner af offentlige arbejdspladser.

Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Doris J. Jensen kom ind på GUX planerne på Naalakkersuisut borgermøde i Ilulissat 23. januar.

– Ja, det er rigtigt at jeg annoncerede en mulig oprettelse af en ny GUX uddannelse i Ilulissat, bekræfter Naalakkersuisoq Doris J. Jensen i en mail.

Borgermødet blev afholdt da Naalakkersuisuts og den politiske koordinationsgruppes holdt et tre dages seminar på Hotel Arctic.

Men planerne om et nyt GUX har lange udsigter, da en arbejdsgruppe først skal komme med en anbefaling i 2019.

Læs mere om det i avisen Sermtsiaq. Du kan få adgang til den elektroniske udgave af avisen herunder, ved at følge linket: