Pisiffik fejrer to 50 års-jubilarer

Hele to trofaste medarbejder kunne Pisiffik fejre sidste lørdag.

Det skriver butikskæden i en pressemeddelelse.

I Sisimut har Pisiffik fejret Pauline Karlsen, der som 16-årig kom i lære hos KGH i Maniitsoq, og siden da været i Pisiffiks butikker. Hun var i Maniitsoq indtil 1995, hvor hun til sidst var butiksbestyrer. I 1995 flyttede hun til Sisimiut, hvor hun var butikschef frem til 2012.

De sidste år har Pauline været salgsassistent i skibsforsyningen, hvor kunderne altid får et smil, og hun ønsker at give den bedste mulige service. Pauline er kendt i både Pisiffik og Sisimiut som en pligtopfyldende kvinde, som altid er i godt humør, og som gerne vil hjælpe andre.

Ilulissat har fejret Marie Olsen. Marie besluttede efter sin konfirmation at søge et arbejde, og har siden hun var 14 år arbejdet i Pisiffiks butikker, startende under KGH. Marie fik arbejde i hendes hjembygd Oqaatsut, hvor hun var i butikken frem til 1975, hvor hun flyttede til Ilulissat. Her startede hun i butikken, men i 1978 kom hun i bageriet, hvor hun har været siden.

Marie går meget op i sit arbejde, og der er ingen tvivl om hvem, der bestemmer i pakkeriet. Med et stort smil pakkes brød og kager i den rigtige rækkefølge og alle poser, etiketter mm. har sine faste pladser.