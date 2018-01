Pirattaxaer annoncerer åbenlyst på nettet

Taxavognmand Harald Sandborg raser i et åbent brev til Nuuk Ugeavis over det stigende problem, hvor pirattaxaer via facebook-grupper på nettet annoncerer kørsel til priser, der ligger under taxavognmændenes prisliste.

Forstår frustrationen

Og Harald Sandborg forstår ikke, hvorfor politiet ikke skrider ind, men blot henviser til en anden myndighed - Skattestyrelsen.

- Jeg kan godt forstå, at man som taxavognmand bliver frustreret, hvis man oplever, at politiet ikke foretager sig noget, når man anmelder piratkørsel, oplyser politimester Bjørn Tegner Bay som reaktion på det åbne brev fra Harald Sandborg.

Politimesteren fastslår, at pirattaxaer ikke blot udgør et problem for taxabranchen, men også for borgernes sikkerhed. At komme problemet til livs er imidlertid ikke så enkelt, understreger Bjørn Tegner Bay ifølge Nuuk Ugeavis og henviser til en både kompliceret og mangelfuld lovgivning.

Tre myndigheder

- Der er således to myndigheder, der har det overordnede ansvar – Skattestyrelsen (det skatte- og afgiftsmæssige) og kommunen (bevilling til taxakørsel). I politiet har vi også et ansvar, idet der kræves kørekort til erhvervsmæssige personbefordring.

Politimesteren oplyser, at det kan være ualmindeligt svært for politiet at bevise, at en pirattaxa tager penge for kørslen, da det ikke er forbudt at give en person et lift.

- Når alt dette er sagt, så kan myndighederne – inklusiv politiet – sandsynligvis gøre det bedre. Dette vil jeg tage op med vores samarbejdspartnere i det nye år, skriver politimesteren i sit indlæg i ugeavisen.

Politiske initiativer

Han opfordrer desuden taxabranchen til at tage kontakt til det politiske system med henblik på en regulering af lovgivningen på området.

