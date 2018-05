Pilluaritsi: Arktisk guide nr. 100 udklækket

Redaktionen Lørdag, 26. maj 2018 - 14:59

Torsdag i denne uge dannede Campus Kujalleqs aula rammen om en festlig begivenhed, da elleve nye arktiske guider blev færdiguddannet. Campus Kujalleq fejrede samtidig, at der med de færdiguddannede arktiske guider nu også uddannede guider med rod i alle de grønlandske byer fra Qaanaaq i nord til Ittoqqoortormiit i øst.

- I år er de sidste huller på Grønlandskortet lukket, idet også Aasiaat og Ittoqoormiit er kommet med i år, lyder det stolt fra Campus Kujalleq.

Arktisk guide nr. 100

Arktisk guide nr. 100 blev også blevet udklækket, efter at uddannelsen til arktisk guide blev etableret i 2012.

​Det er Maali I.S. Hermansen fra Nuuk, som i følge Campus Kujalleq, er blevet nr. 100 som uddannet arktisk guide.

Og ifølge Campus Kujalleq er de mange færdiguddannede i årenes løb rejst ud i verden.

- Mange guider i sommersæsonen i Grønland, andre er ved at videreuddanne sig i udlandet - både Danmark og Europa, skriver Campus Kujalleq.

13 eksaminer for at nå målet

De nyuddannede arktiske guider har arbejdet hårdt for at nå titlen som arktisk guide. De har nemlig været igennem 13 eksaminer og et pensum alene i historie på omkring 2000 siders læsestof på både dansk og engelsk.

- Hertil kræves stor selvstændighed for at gennemføre. Man skal ikke ‘bare’ kunne læse og forstå. Man skal også selvstændigt opsøge viden og kilder i de byer, man befinder sig i. Både skriftligt materiale, men især levende kilder, lokale som kender og fortæller om deres by. Det er nemlig meget vigtigt at man overfor gæsterne viser sit eget tilhørsforhold til det stof man fortæller - at man har rod i Grønland og med glæde og engagement fortæller om sit land, lyder forklaringen fra Campus Kujalleq.

