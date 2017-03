Pilke efter fjordtorskerognen på havis

Hvis man er blandt dem, der rigtig godt kan lide udendørsaktiviteter om sommeren eller om vinteren, er det nu man skal tage ud på sikker havis og medbringe fiskesnør og tooq, laver et hul på isen, sænke fiskekrogen ned i dybet og starte med at nyde det klare og gode vintervejr, i ihvertfald et par timer eller deromkring, og pilke efter mindst en, men gerne flere, fjordtorsk med det lækre rogn.

Februar og marts er sæsonen for fjordtorskerogn, og det fanger man fra havisen omkring i Diskobugten.

Langt det fleste, som er født før og i tresserne, er opfostret næsten udelukkende med det grønlandske proviant.

Og alle ved præcist, at det er i februar og i marts, at man skal fiske efter fjordtorsk i alle steder hvor der er sikker havis. Det gælder bare om at finde det rigtige spot og være heldig.

Det eneste man skal bringe med sig, udover at have varmt tøj på og fiskegrej med, er en tooq, termokande med kaffe, et par smøger (hvis man er til det), kniv til at sprætte fisken op med, og en kontainer af en slags til at bringe fangsten hjem med - og det er super ligetil og gratis.

Godt for krop og sjæl

- Det er godt for kroppen og sjælen, dette her med at bare står der på isen udenfor byen fordi, det er enormt afstressende. Man afslapper af i sindet, og her får man også en slags rensende fornemmelse af den omgivende natur som er så fedhamrende hvid og flot og stille, især nå der er skyfri himmel og ingen vind, fortæller Arne Rafaelsen på 58 år, og som var taget ud for at pilke sen eftermiddag midt på ugen i Aasiaat omegn.

- Man føler at man er på toppen af verden, siger han.

- Og lige nu er det sæsonen for fjordtorsk med rogn, men også andre fiskearter kan man ligeså godt fange. Der er havkat, torsk, ulk og fladfisk, men igen, det kommer an på om det er en god sæson for fiskearterne hver især. Man kan høste af fjordtorskerogn indtil begyndelsen af april, men derefter bliver fiskene smagsmæssigt dårlige og ikke mere eftertragtede, fortæller Arne Rafaelsen, som er deltidsansat på fiskefabrikken i Aasiaat.