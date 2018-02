Pilersuisoq sænker prisen på basisvarer

Der er godt nyt til forbrugerne i de mindre byer og bygder: Pilersuisoq sænker prisen på en række udvalget fødevarer.

- De små byer og bygder er noget af det enestående ved vort land. Men samtidig kan det være dyrt at bo der og dermed få råd til en sund af varieret kost. Derfor sænker vi nu prisen på en række basisfødevarer, siger Niels Andersen, kædechef i KNI til Sermitsiaq.AG.

Der bliver forskel på, hvor meget de forskellige varer falder i pris. Ligeledes vil prisfaldet blive rullet i ud i løbet af nogle uger.

- Vi kan ikke sænke prisen på alle vores varer, men vi har udvalgt nogle af de fødevarer, som vi sælger mest af, siger Niels Andersen.

Prisfaldet kommer dog udelukkende til at omfattende de varer, der bliver leveret med skib.

Niels Andersen forsikrer samtidigt om, at forbrugerne ikke selv kommer til at betale prisen for prisnedsættelsen, når de køber andre varer.

- Vi har de seneste år haft stor succes med at minimere vores svind og vi kasserer ligeledes mindrer. Der til dels den besparelse, som vi nu sender videre til forbrugerne, siger han.