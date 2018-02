Pilersuisoq får større rolle i engros-salget

Helt organisationsmæssigt er KNI Engros flyttet under Pilersuisoq.

- Efter organisationsændringen hører KNI Engros nu under Pilersuisoq. Pilersuisoq vil i fremtiden få en større rolle i engros-salget, det skriver virksomheden i deres hjemmeside.

KNI Engros dækker i alt cirka 70 byer og bygder, bosteder og opererer i diverse efterforskningssteder.

- Derfor har vi plads og rigtige opbevaringsforhold, så virksomheder eller institutioner ikke selv behøver at råde over pladskrævende lagerfaciliteter, hvor vi også tilbyder, at både levere og fakturere efter løbende forbrug, oplyser KNI.

Det betyder, at virksomheder kan frigøre plads på deres sparsomme lagre. De kan nemlig hente varer efter behov og bliver faktureret derefter. Når de ikke behøver at binde lager og vil de have flere midler at gøre godt med.