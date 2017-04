Der er sket en tragisk ulykke i Tasiilaq i weekenden.

En syv-årig pige var lørdag i færd med at kælke. På et kurebræt kørte hun ud på vejen foran en bil og blev påkørt og dræbt, oplyser Grønlands Politi på deres Facebook-side.

Politiet opfordrer derfor forældrene i byen til at tale med deres børn om, at det kan være farligt at kælke i bymæssigt område.

Desuden opfordres bilisterne til at være særligt opmærksomme, når de kører i byen.