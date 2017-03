PET søger “arktiske” agenter

Siden 2012, har den danske efterretningstjeneste PET haft øjnene rettet mod det arktiske område. Nu ser det ud til, at den er på vej til at udvide staben af medarbejder, som har med Arktis at gøre.

Jobopslag

Ifølge et jobopslag på Politiets rekrutteringsside, jobipolitiet.dk, søger PET ‘efterretningsmedarbejdere’ med kendskab til Danmarks interesser i Arktis.

- Som efterretningsmedarbejder skal du løbende bidrage til at udvikle og målrette operationer, der har væsentlig betydning for den nationale sikkerhed, hedder det i jobopslaget.

Finsk forbindelse

Kandidater skal have erfaring med “efterforskning- eller efterretningsarbejde”, mens kompetencer i russisk eller kinesisk sprog og kultur foretrækkes.

PET vil ikke oplyse om der er en konkret anledning til ansættelserne, eller hvor meget de grønlandske myndigheder har været involveret, men Arktis kom først på PETs liste over mulige mål for fremmede efterretningstjenester i januar 2012.

Det skete fire måneder før en finske forsker ved Københavns Universitet blev dømt fem måneders fængsel for at have videregivet oplysninger om Arktis til russiske diplomater i København.

Rettidig omhu

Ifølge adjunkt ved Syddansk Universitet Jon Rahbek-Clemmensen, som er ekspert i arktisk sikkerhedspolitik, er der aktuelt ingen spændinger mellem landene i Arktis.

Men PET har et øget fokus på Kina og Rusland generelt, og når begge lande har betydelig interesser i området, mener han det ville være fornuftigt, hvis PET faktisk er i gang med at ansætte medarbejdere, som kan kombinere erfaring på begge områder.

- Det vil give mening, at de hyrer folk, der ved noget om de trusler, som Kina og Rusland udgår, og hvordan det kan påvirke Danmarks interesser i Arktis. Hvis det er det, de gør, så synes jeg, at det er noget man skal bifalde, siger Jon Rahbek-Clemmensen.