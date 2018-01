Personligt brev sikrede de nødvendige domsmænd

I sensommeren gennemførte Retten i Grønland en større kampagne, der skulle få borgere til at melde sig som domsmænd. Kampagnen gik godt, men behovet for domsmænd var ikke fuldt ud dækket ind i nogle byer rundt om i Grønland.

Her gik det godt

I hovedstaden meldte cirka 50 borgere sig til hvervet, i Ilulissat var der ti personer og fem i Sisimiut, hvilket var en tilfredsstillende tilslutning.

Det rakte imidlertid ikke, og det fik Retten i Grønland til at gå kreativt til værks.

- Vi tog fat i CPR-registeret og fandt ad den vej personer fra midten af 20erne til midten af 40erne. Vi ønsker jo en så bred gruppe af domsmænd som overhovedet muligt, så de alders- og erhvervsmæssigt afspejler samfundet bedst muligt, forklarer dommer Kirsten Thomassen over for Sermitsiaq.AG.

Personligt brev

Da man havde fundet frem til personerne i den yngre aldersgruppe, sendte man dem et personligt brev, hvor man opfordrede dem til at melde sig som domsmand.

- Det gav et rigtig godt resultat. Mange meldte sig, da de personligt blev opfordret, oplyser Kirsten Thomassen.

For at blive domsmand skal man have en ren straffeattest, så der var vedlagt en samtykkeerklæring om en ren straffeattest ved brevet.

- Det er typisk personer i den aldersgruppe, som har rigtig travlt med uddannelse, nyt arbejde og som måske er ved at etablere familie. Vi er rigtig godt tilfredse med, at så mange meldte sig, siger dommeren.

Behovet dækket ind

Nu har Retten i Grønland mere end godt 300 domsmænd at vælge imellem, når en retssag skal afvikles. Det er et tilfredsstillende niveau, understreger Kirsten Thomassen, der undgår at skulle tvangsudskrive domsmænd til det borgerlige ombud.