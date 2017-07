Personlige ejendele er blevet udleveret

Tidligere i dag har Arktisk Kommando afleveret personlinge ejendele fra Nuugaatsiaq i Uummannaq.

Her har kommune så overtaget opgaven med at sørge for, at folk får deres ting igen.

- Vi har udleveret personlige ejendele til dem, der har mulighed for at opbevare dem, siger forvaltningschef Sivso Dorph fra Qaasuitsup Kommunia.

Det er dog ikke alle de evakuerede, der bor på en sådan måde, at de kan have tingen hos sig.

- For dem, der ikke har mulighed for at opbevare dem, har vi placeret dem i containere. De kan dog til enhver tid komme til dem, siger Sivso Dorph.

Tre medarbejdere fra beredskabet i Uummannaq og de to kommunefogeder fra Illorsuit og Nuugaatsiaq deltager ligeledes i arbejdet med at hente de personlige ejendele.

- Både Arktisk Kommando og de har gjort en fantastisk indsats, siger Sivso Dorph.