Personlig udvikling på danske efterskoler

Den danske undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil ændre loven om efterskoler og frie fagskoler. Det oplyser Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Ændringerne skal ske for at give efterskolerne "mere tidssvarende rammer".

Kan tilbyde alternative fag

Hvis det står til ministeren, vil lovændringen indeholde en række lempelser af reglerne for efterskoler.

- Med frihedspakken får efterskolerne mere lempelige og liberale rammer, som skal sikre, at efterskolerne kan drive en spændende skole med muligheder for faglig og personlig udvikling blandt deres elever, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Mere danskundervisning

Blandt andet vil der blive åbnet op for, at skolerne kan varetage opgaver ud over deres skole- og undervisningsvirksomhed.

Desuden vil ministeren udvide det særlige tilskud til danskundervisning af tosprogede elever, så det også omfatter elever med midlertidig opholdstilladelse omfattet af integrationsloven.

Ændringerne skal efter planen fremsættes i et lovforslag til efteråret.