Personfarlig kriminalitet sætter uhyggelig rekord

I forhold til året før var der i 2017 en stigning i personfarlig kriminalitet på ni procent, hvilket er det højeste antal anmeldelser siden politiet i begyndelsen af 80erne udgav årsrapporten.

Fire gange flere voldsforbrydelser

- Der anmeldes i Grønland næsten fire gange flere voldsforbrydelser pr indbygger set i forhold til Danmark, oplyser politimester Bjørn Tegner Bay i forordet til rapporten.

- Antallet af anmeldte voldtægter har ikke ændret sig meget gennem en årrække. Anmeldelsestallet er således fortsat uhyggeligt højt. Det samme gør sig gældende for seksuelle overgreb på børn, fastslår politimesteren.

Få lyspunkter

Der er få lyspunkter i den digre årsstatistik. Specielt berigelseskriminaliteten, der dækker over simpelt tyveri og indbrudstyveri, er faldende, og anmeldelsestallet var i 2017 historisk lav, konstaterer politimesteren.

- Et andet område, hvor vi kan tillade os at glæde os er ungdomskriminaliteten. Her er det fald vi konsekvent har konstateret siden 2012 fortsat – endda med hele 24% fra 2016 til 2017 (fra 754 til 573 anmeldelser), oplyser Bjørn Tegner Bay.

Samfundsdebat

- Et konsekvent fald over en længere årrække vedrørende både berigelseskriminalitet og navnlig ungdomskriminaliteten må give samfundet som helhed anledning til eftertanke – hvori ligger forskellen på berigelseskriminaliteten og ungdomskriminaliteten på den ene side og så de store udfordringer vi oplever med personfarlig kriminalitet på den anden side?, spørger politimesteren og lægger dermed op til en samfundsdebat om de helt særlige udfordringer vedrørende personfarlig kriminalitet.