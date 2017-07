Personer overhældt med syre i London.

Britisk politi har bedt offentligheden om hjælp til at finde informationer om en serie af syreangreb i London torsdag aften.

Metropolitan Police i London undersøger fem episoder, der fandt sted sent torsdag aften i London, hvor fem personer blev angrebet ved at få smidt syre ud over sig.

Alle episoder skete inden for 90 minutter og fandt sted i den østlige del af London.

Her kørte gerningsmændene på knallert op på siden af ofrene for derefter at hælde syre eller lignede ætsende væske i ansigtet på dem.

Ofrene er alle blevet kørt til forskellige hospitaler. Det ene af ofrene har fået det, der betegnes som "livsændrende skader", skriver BBC.

Det første angreb skete på en 32-årig mand klokken 22.25, da han kom kørende på knallert i området omkring Hackney.

To mænd kørte op på siden af ham og hældte en ætsende væske i ansigtet på ham. Derefter stjal de hans knallert.

Inden for den følgende time skete yderligere fire angreb, som politiet mistænker kan forbindes.

En teenager er blevet anholdt i sagen. Han opholder sig nu på en politistation i det østlige London, skriver Metropolitan Police i en pressemeddelelse.