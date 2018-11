Personer med handicap skal kende til deres rettigheder

Redaktionen Fredag, 09. november 2018 - 11:24

”Handicapkonventionen skal kunne læses og forstås af alle”. Det siger en af artiklerne i FN´s Handicapkonvention. Grønland har tilbage i 2012 ratificeret FN´s handicapkonvention, men har den ind til nu kun eksisteret i sin fulde version på grønlandsk. En version, der ikke let at forstå for alle. Det har Handicaptalsmandsinstitutionen Tillioq nu ændret på og udgiver handicapkonventionen i letlæselig form, så den bliver lettere at læse og forstå formålet i konventionen.

- Det er meget vigtigt for mig, at alle borgere i Grønland kender til deres rettigheder, derfor har vi lavet denne letlæselig udgave af konventionen og håber at borgerne vil få større viden om deres rettigheder ved at læse bogen, skriver handicaptalsmand Christina Johnsen i en pressemeddelelse.

Den letlæselige handicapkonvention bliver lanceret på Tilioqs første seminar og konference i dagene 9-11. november 2018 i Sisimiut og er blevet til med støtte fra NunaFonden.

Der skal nemlig sættes fokus på FN’s handicapkonvention på Tilioqs seminar og konference, samt hvordan konventionen kan bruges til at forbedre vilkårene for personer med handicaps.

Tilioq

Til seminaret har Tilioq inviteret alle handicapforeninger fra hele Grønland. De fleste foreninger har tilmeldt sig, og der kommer lidt under 30 repræsentanter fra 12 foreninger, som geografisk strækker sig fra Ilulissat til Ittoqqortoormiit.

Handicapforeningerne skal drøfte frivillighed, organisering og kampagnearbejder med handicapkonventionen i fokus. Derudover kommer Thorkild Olesen, formand for Danske Handicapforeninger som gæsteoplægsholder og deler sine erfaringer med foreningsarbejde.

Som afslutning på det todages seminar holdes der en national konference hvor Selvstyret, kommuner, institutioner og andre interessenter på handicapområdet er inviteret. Konferencen vil gøre status på, hvor langt Grønland er i arbejdet med at overholde konventionen.

Udover at gøre status vil konferencen skue fremad og rette blikket mod, hvordan man gennem et øget samarbejde kan bruge handicapkonventionen aktivt til at fremme personer med handicaps vilkår og rettigheder i Grønland.

Alle seminar og konference-deltagerne vil modtage et eksemplar af den letlæselige udgave af handicapkonvention. Bogen er gratis og kan hentes hos Tilioq.