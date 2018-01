Én person vinder lottogevinst på 2,8 milliarder i USA

28-30-39-59-70-10.

En heldig vinder i USA har netop disse tal på sin lottoseddel i det landsdækkende "Mega Millions" lottospil.

Natten til lørdag grønladsk tid oplyste lottospillet på sin hjemmeside, at talrækken udløser spillets store gevinst.

Den er på svimlende 2,8 milliarder kroner, og er den tiendestørste gevinst i landets lottohistorie, skriver CNN.

USA har tradition for landsdækkende lottospil, som amerikanerne deltager i ved at købe en kupon til et par dollar.

De to største lottospil er "Mega Millions" og "Powerball".

Historisk har begge lottospil haft ekstremt store gevinster, men det er sjældent, at de har meget store gevinster på samme tid.

Det er dog tilfældet i disse uger. Så amerikanere, der forgæves har købt Mega Millions kuponer i denne uge, kan forsøge sige igen i næste uge, hvor der trækkes vindertal i "Powerball" lottospillet.

Her er gevinsten nu oppe på 3,5 milliarder kroner.

Reglerne for lottospillene er i de seneste år ændret for at gøre oddsene sværere og dermed hæve gevinsterne.

I fremtiden kan der således være udsigt til endnu flere høje gevinster.

Lørdagens gevinst er dog et stykke fra rekorden, der blev sat i januar 2016, hvor gevinsten lød på 9,9 milliarder kroner. Her blev gevinsten dog delt mellem tre vindere.

Endnu har lørdagens vinder af "Mega Millions" lottospillet ikke meldt sig. Men personen har været meget heldig.

Oddsene for at vinde i "Mega Millions" er nemlig én til 302,6 millioner.

Til gengæld er oddsene en anelse bedre i "Powerball" - her er de én til 292,2 millioner.

/ritzau/