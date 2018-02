Per Rosing Petersen: Hvorfor lyver Aqqaluaq B. Egede?

I et §37-spørgsmål stiller Inatsisartut-medlem Per Rosing Petersen fra Partii Naleraq spørgsmålstegn ved Naalakkersuisoq fra Inuit Ataqatigiit Aqqaluaq B. Egedes troværdighed for hans tidligere besvarelse til et §37-spørgsmål om kravene om ansættelse af personale i centraladministrationen samt direktører i den nettostyrede virksomheder m.v.

- Hvorfor lyver Naalakkersuisoq under § 37 stk. 1 besvarelsen med ordene ‘kan stilles krav’ når der i cirkulæret tydeligt står, at der skal stilles de førnævnte følgende krav, hvad er intentionen?

Så direkte spørger Inatsisartut-medlem Per Rosing Petersen fra Partii Naleraq Naalakkersuisut i et §37-spørgsmål.

Har spurgt ind til kravene til kvalifikationer

Partii Naleraqs Per Rosing Petersen har tidligere spurgt ind til Naalakkersuisut via et §37-spørgsmål om status på Naalakkersuisuts overvejelse om at udarbejde en ansættelsesstrategi.

Kravene som Per Rosing Petersen har fået forklaret i et §37-svar er beskrevet i cirkulære om ansættelse af personale i centraladministrationen samt direktører i nettostyrede virksomheder m.v., § 2 stk. 1 hvor der står:

‘ Blandt kravene til kvalifikationer indgår såvel faglige kvalifikationer som almene kvalifikationer, herunder sproglige færdigheder i grønlandsk, dansk og engelske samt kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.’

Aqqaluaq: Der kan stilles krav til almene kvalifikationer

Til det besvarede Naalakkersuisoq for finanser og skatter, at Naalakkersuisut har udarbejdet et nyt cirkulære om ansættelse af personale i centraladministrationen samt direktører i de nettostyrede virksomheder m.v., som trådte i kraft 1. oktober 2017.

Og heri forklarede Aqqaluaq B. Egede:



- De væsentligste ændringer ses i cirkulærets § 2, stk. 1, og § 9.



- I cirkulærets § 2, stk. 1, står det nu skrevet »Blandt kravene til kvalifikationer indgår såvel faglige kvalifikationer som almene kvalifikationer, herunder sproglige færdigheder i grønlandsk, dansk og engelsk samt kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.«



- Og § 9 i cirkulærets lyder som følgende: »Ved besættelse af stillinger som departementschef eller direktør i centraladministrationen samt direktører i de nettostyrede virksomheder stilles der krav til kandidaternes sproglige kompetencer i grønlandsk, dansk og engelsk samt kendskab til den grønlandske kultur og det grønlandske samfund. Disse krav vægtes sammen med de øvrige krav til faglige og ledelsesmæssige kompetencer.«



- Ved ændringen af cirkulæret er det tydeliggjort, at der ved besættelse af ledige stillinger kan stilles krav til almene kvalifikationer, såsom faglige som sproglige færdigheder i grønlandsk, samt kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.

Nu stiller Partii Naleraqs Per Rosing Petersen endnu et §37-spørgsmål, da han mener, at den omtalte besvarelse ikke hang sammen med cirkulæret.