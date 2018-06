Pengemangel truer isbjørneundersøgelser

Walter Turnowsky Tirsdag, 05. juni 2018 - 10:39

Naturinstituttet mangler lige nu penge til at gennemføre tællinger af isbjørne i Østgrønland. Undersøgelserne er en forudsætning for, at Naturinstituttet kan komme med en kvalificeret biologisk rådgivning for Østgrønland.

- Vi planlægger at kunne komme med en rådgivning i 2022, men det forudsætter, at vi får yderligere finansiering, siger Chef for Afdeling for Pattedyr og Fugle på Grønlands Naturinstitut, Fernando Ugarte til Sermitsiaq.AG.

Kender ikke bestanden

Og de undersøgelser er særdeles væsentlige for lige nu ved vi faktisk ikke, hvor stor bestanden er.

- Vi ved meget lidt om isbjørnene i Østgrønland, siger Fernando Ugarte.

Det er ikke kun bestandens størrelse, der indtil videre mangler viden om. Forskerne er også først nu ved at afdække, hvordan isbjørnene bevæger sig, og hvorvidt der er tale om en samlet bestand eller flere af hinanden uafhængige bestande.

Naturinstituttet har i perioden 2015 til 2017 undersøgt isbjørnene i Sydøstgrønland, det vil sige fra Kap Farvel og til lige syd for Ittoqqortoormiit. Her er 126 isbjørne blevet mærket med tatoveringer og øremærker, og 34 voksen hunner har fået satellithalsbånd, så man kan følge deres bevægelsesmønster for op til 4 år.

Risikerer at stoppe

Fra i år er det meningen at undersøgelserne skal fortsætte i området fra Ittoqqortoormiit og helt oppe nordpå, men det er her, der ikke alle penge er bevilget endnu.

- Hvis vi ikke får yderligere ekstern finansiering, så må vi stoppe undersøgelserne, siger Fernando Ugarte.

Hidtil har undersøgelserne hovedsagligt været finansieret via DANCEA-midler fra den danske miljøstyrelse. Naturinstituttet har hver gang søgt for en to-årig periode, men endnu er der ikke kommet noget tilsagn for 2018 - 2019.

Alligevel har man kunnet komme i gang med at mærke isbjørne i Nordøstgrønland, fordi der også kommer et biddrag fra de olieselskaber, der har en efterforskningslicenser i området.

- Vi har faktisk haft en rigtig god sæson i år.

Mærkningen af bjørnene foregår i april og maj, mens der stadig er havis og der samtidig er lys nok. Først efter Naturinstituttet nærmere har analyseret bjørnenes bevægelsesmønstre, vil man gå i gang med egentlige tællinger.

Kvote ikke baseret på rådgivning

Problemstillingen om den manglende finansiering af undersøgelserne kommer midt i en debat om de mange isbjørne, der i år er kommet tæt på både Ittoqqortoormiit og Kulusuk. Præsidenten for WWF i Danmark, Bo Øksnebjerg til at advare om, at det truer bestanden, at bjørne bliver skudt i nødværge ud over kvoten.

Omvendt har lokale stemmer ønsket en forhøjelse af kvoten, netop fordi mange bjørne kommer tæt på.

Lige nu er der dog ingen, der kan sig noget om, hvilken kvote bestandene i Østgrønland kan tåle, da biologerne som nævnt mangler viden. Den nuværende kvote baserer sig nemlig primært på historiske fangstmængder snarere end en biologisk rådgivning.