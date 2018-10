Pele Broberg kritiserer finanslovsforslag

Walter Turnowsky Torsdag, 04. oktober 2018 - 16:21

Uden en sprængning af koalitionen ville det i dag have været Pele Broberg fra Partii Naleraq, der i dag skulle præsentere forslaget til finansloven for 2019. I stedet for blev det nu Vittus Qujaukitsoq (NQ), mens Pele Broberg har indtaget pladsen på oppositionsbænken. Han er selv opmærksom på det lidt specielle i situationen.

- Flere har udtrykt deres spænding over hvilke emner Partii Naleraq vil tage op til drøftelsen. Ikke mindst fordi jeg i kraft af min post som forhenværende naalakkersuisoq for finanser havde ansvaret for udarbejdelsen af finanslovsforslaget på de øvrige naalakkersuisuts vegne, startede han sit indlæg.

Opkøb af aktier i Air Greenland

Men selvom forslaget oprindeligt bærer hans underskrift, så mener Pele Broberg, at det kun er på sin plads, at han nu er kritisk overfor det.

- Hvorfor har jeg fremsat et lovforslag og kritiserer det nu? Det grundlæggende svar er meget kort. Det er ikke længere passende.

- Forholdene har siden da ændret sig, hvor Formanden for Naalakkersuisut og statsminister Lars Løkke Rasmussen har underskrevet en aftale imellem tiden og hvor der ligeledes imellem tiden er blevet lavet en koalitionsaftale med en mindretalsregering.

Det er blandt andet opkøbet af aktierne i Air Greenland, der i hans øjne er med til at ændre forudsætningerne.

- En finansiering af køb af anparter i Air Greenland A/S er kommet på bordet, og vi må regne med at det er et anseeligt beløb. Selvom den danske stats tilbud om medfinansiering af anlæg af lufthavne umiddelbart kan se ud som om, at det er et attraktivt tilbud med lave renter, vil en nødvendighed i optagning af lån medføre, at der bliver yderligere udgifter for landskassen, og skal ikke for så vidt anses som en besparelse.

- Jeg har siddet på posten som naalakkersuisoq for finanser i en periode og det arbejde, som jeg har udført, passer ikke længere i forhold til den nuværende situation.

Lufthavne, selskabsskat og uddannelse

Ikke overraskende brugte han store dele af sit indlæg på at kommentere lufthavnspakken.

- Det er gentagne blevet sagt at land et ikke vil kunne udvikles såfremt der ikke blev bygget lufthavne, og vi vil blive agterudsejlet i forhold til konkurrence med de andre lande. Det har ikke noget med lufthavne at gøre. Uforholdsmæssige forhold, som en selskabsskat, der er dobbelt så stor som i andre lande, er en af de ting som er med til at præge dette misforhold.

- Hvordan vil det se ud hvis vi brugte de penge vi er sat til at skulle bruge til anlæg af lufthavnene i stedet bruges til at finansiere uddannelse i de næste 10 år? Det vil være en bevilling for fremtiden.