Peberspray er nødløsning

Peberspray og skjolde skal kun bruges i anstalterne i absolutte nødstilfælde. Det fortæller KNR.

Allerede i 2011 blev det lovligt for danske fængselsbetjente at bruge de to magtmidler, og fra 1. april for også de grønlandske anstaltsbetjente samme mulighed.

Men inden det kommer så vidt, så skal andet være forsøgt, startende med at forsøge at tale den pågældende til ro og til at tage fat med et greb.

- Jeg forudser, at det bliver ufatteligt sjældent. Og jeg vil tvivle på, at det vil ske hvert år. Der er så mange ting, der skal falde sammen, før det giver mening at benytte peberspray eller skjold, siger kriminalforsorgens direktør Naaja Nathanielsen til KNR.

Hun forklarer til public-service-stationen, at 2017 skal bruges til at skrive en bekendtgørelse samt til at uddanne personalet.